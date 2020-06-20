Добро пожаловать на городской портал Старой Купавны

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г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19
ежедневно с 8:00 до 23:00

Ангел

1317
0
Такси
Старая Купавна, ул. Кирова, д. 23
Круглосуточно

Ресторан "Старая Купавна"

2578
0
Рестораны
ул. Большая Московская, 116
ПТ и СБ с 12:00 до 04:00, остальные дни с 12:00 до 00:00

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Последние новости города

Выявлено 549 новых случаев коронавирусной инфекции

21.06.2020 22:29
5
0
Происшествия

За последние сутки в Московский области было выявлено еще 549 случаев заболевания коронавирусной инфекции Covid-19.

Почти на 9 млн рублей предприятие “Акрихин” г. Старая Купава передало медикам лекарств за весь период эпидемии коронавирусной инфекции

20.06.2020 09:55
50
0
Бизнес

Помощь купавинского предприятия “Акрихин» больницам и станциям скорой помощи составила 98 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

Абитуриенты г. Старая Купавна до конца июля получат медицинские справки, необходимые для поступления в вузы

19.06.2020 17:29
48
0
Общество

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией медицинские справки будут выдаваться в медкабинетах школ.

Открываются кассовые пункты МосОблЕИРЦ по приему платежей

18.06.2020 12:48
72
0
Общество

Открываются кассовые пункты МосОблЕИРЦ по приему платежей

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174
0

Мировые новости

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22.06.2020
2
0

Греко-римская борьба может быть исключена из программы летних ОИ-2024

21.06.2020
11
0

В парке «Коломенское» прохожих ударила молния

21.06.2020
17
0

Дополнительные выплаты медикам будут сохранены по поручению президента

20.06.2020
18
0

Дата 21 июня - день летнего солнцестояния совпадёт с кольцевым солнечным затмением

20.06.2020
29
0

Военные из Новосибирска запустили акцию «Исполни детскую мечту»

19.06.2020
46
0

Новости компаний

Скидка пенсионерам 10%

19.02.2020
1461
0
Акции и скидки

Перекресток

Каталог товаров со скидками

19.02.2020
1561
0
Акции и скидки

Супермаркет Да!

Соберите наклейки и получите скидку до 63%!

19.02.2020
1415
0
Акции и скидки

Супермаркет Верный

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12.02.2020
1582
0
Акции и скидки

Пятерочка

Поездка на чемпионат мира 2020!

12.02.2020
1530
0
Акции и скидки

Магнит у дома

Работа в городе

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29.03.2020
1533
1
Транспорт, Автобизнес
Не имеет значения
Полный день 5х2
50 000

Продавец - кассир в сеть магазинов "ДА!"

22.02.2020
1639
1
Торговля, Снабжение, Закупки
Не имеет значения
Полный день 5х2
53 000

Оператор линии, термопластавтомат

10.02.2020
1342
0
Производство
не ниже средне-специального
сменный график
35 000

Продавец-кассир

10.02.2020
1310
0
Торговля, Снабжение, Закупки
не имеет значения
полный день 2/2 по 11 часов
30 000

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10.02.2020
1244
0
Бытовые и коммунальные услуги
не имеет значения
полный день 5\2
50 000

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Высшее
Свыше 5 лет
90 000

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10.02.2020
1209
0
Транспорт, Автобизнес
Среднее специальное
22 года и 11 месяцев
80 000

Главный бухгалтер

10.02.2020
1280
0
Финансы, Бухгалтерия, Банки
высшее
13 лет и 3 месяца
100 000

HR менеджер

10.02.2020
1262
0
Управление, Секретариат, АХО
высшее
7 лет и 11 месяцев

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9-00. 20-00

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Ресторан "Старая Купавна"

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0
Рестораны
ул. Большая Московская, 116
ПТ и СБ с 12:00 до 04:00, остальные дни с 12:00 до 00:00

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На станции Купавна найдена банковская карта

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Музеи

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Памятники

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Добро пожаловать на городской портал Старой Купавны

Координаты: 55.810648, 38.175624

Старая Купавна - это милый подмосковный городок, с чудесной природой, развитой промышленностью и славной историей.

Старая Купавна статус города получила в 2004 году, но впервые в истории она была упомянута в 1348 году под именем «новое село на Купавне». Всего в 35 км к западу от Москвы, на левом берегу реки Купавинки, расположился этот зеленый город с красивым названием и золотым цветком купавки на геральдическом гербе. Население его чуть больше 22 тысяч человек и, по словам гостей - городок веселый, с добродушными и отзывчивыми жителями.

Подробнее...

Описание Купавны, сделанное с большой любовью, можно найти в одноименном романе Алексея Варламова, который представляет собой детские воспоминания московского мальчика из благополучной семьи о днях, проведённых в дачном районе «Купавна», наполненные семейными преданиями, историями, радостями и горем, победами и поражениями, «нетленными обрядами» и 30 «важными ритуалами дачного времяпрепровождения». Всё это для главного героя выражалось в тревожащем душу, «таинственном и волшебном, древнем, языческом слове — «Купавна». Она воплотила в себе тот самый аллегорическим образ прекрасной «Земли обетованной» и стала колыбелью, с которой для каждого из её обитателей в разной степени начиналось постижение мира. И для автора этот мир был «залит солнцем, и умиротворён вечерней зарёй, наполнен лунным сиянием, и блеском звёзд, тёплой водой и горячим песком ... дождями, лужами, радугой, утренней росой и сырыми туманами». Купавна у него ассоциируется со счастливым и беззаботным детством, с почти незамутнённым, но очень скоротечным временем, наполненном безмятежностью и покоем, которое герой стремился сохранить, уберечь и в котором ему хотелось бы остаться навечно…

Главной достопримечательностью этого города является Свято-Троицкий храм — визитная карточка Старой Купавны. Основное здание было возведено в середине XVIII века. В Троицком храме находится особо почитаемая верующими икона Владимирской Божией Матери. Купавинский список ценен тем, что является одним из немногих предметов храмового убранства, который удалось спасти от уничтожения в 1930-е годы. В советский период церковь была отдана под хозяйственные нужды. Долгие годы спустя она ремонтировалась и частично реконструировалась, и теперь на регулярной основе принимает прихожан в свои стены.

В 2011 году в Старой Купавне был открыт новый сквер под названием «75 лет заводу Акрихин». Его главным украшением по праву считается классическая ротонда с фонтаном из натурального камня.

Кроме того, есть в городе место, особенно чтимое каждым купавинцем, – памятный мемориал воинам – освободителям, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Здесь, перед стеной горит Вечный огонь, около которого люди вспоминают каждый своего героя.

Жители Старой Купавны всегда были трудолюбивы и талантливы и за свою историю подарили миру много прекрасных производств и вещей – шелковые ткани и часы, сукно и лекарства, «коктейль Молотова» и железобетонные изделия, изотопная продукция и выращивание карпа и форели, гальванические элементы и чулочно-носочные изделия, всего на территории промзоны города работают более 30 организаций, в том числе:

«Купавинская текстильная компания» — старейшее текстильное предприятие России. В 1745г. московский купец I гильдии Данила Яковлевич Земской купил подмосковное село Купавна и перевел в него из Москвы свою шелковую фабрику. Руками крепостных рабочих вырабатывались декоративные шелковые ткани, атласы, кружева, платки, и особенно славились бархаты. В годы Великой Отечественной войны купавинцы вырабатывали для Советской Армии сукно шинельное, ткани для брюк, кителей, головных уборов, сукно техническое, сукно для погонов. в 1966 году коллектив награжден орденом Ленина. Начиная с 1958 года постепенно расширялся ассортимент тканей для населения. В 1991 году тканям Купавинской тонкосуконной фабрике Международным Секретариатом Шерсти был присвоен знак «Вулмарк» — международный знак качества изделий из шерсти. Сегодня текстильная фирма «Купавна» выпускает более 80 артикулов шерстяных тканей в 150 расцветках для пошива мужских и женских пальто, форменной одежды воинов российской армии, включая, шинельные драп и сукно; лампасное, шапочное и техническое сукна, а так же ткани специального назначения для ведомственной одежды.

Старая Купавна издавна является одним из центров сосредоточения предприятий химической отрасли. В 1797 году "петербургский купец и московский фабрикант Претр Август Карлович основал химический завод в пустоши Докторово Богородского уезда,на котором стал производить серную кислоту. В качестве топлива использовался в основном торф. Так, промышленность Старой Купавны начала активно развиваться ещё в XVIII веке. Во времена СССР в Старой Купавне продолжилось развитие химической отрасли в 1936 году был построен завод Акрихин, организовано несколько научно-исследовательских институтов химико-фармацевтической направленности и в 1957 году Решением Совета министров СССР для снабжения химической отрасли всем необходимым, был организован концерн Мосреактив — крупнейший поставщик химреактивов и реактивов высокой чистоты. АО «База №1 Химреактивов» — является дочерним предприятием холдинга Мосреактив.

В 30-е годы XX века уровень заболеваемости малярией в России превышал 9 миллионов человек. Спас страну от разразившейся эпидемии препарат Акрихин, давший название предприятию. 19 октября 1936 года была получена первая промышленная партия Акрихина весом в 22 кг. Сейчас завод ОАО `АКРИХИН выпускает около 150 наименований лекарственных препаратов: сердечно-сосудистых, психотропных препаратов, противомикробных и противовирусных средств, препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, современных противоаллергических средств.

Знаменита Купавна и своей природой, в частности – озерами, например, Бисеровское озеро - самое близкое реликтовое озеро к Москве. Ледник, отступая на север, оставил десятки тысяч лет назад след - память о себе - тысячи прекрасных озёр, превративших этот край в одно из живописнейших мест на планете. Когда-то на восточном берегу озера жил первобытный человек, "археологи обнаружили следы поселений рыболовов и охотников эпохи неолита (нового каменного века, 6-2 тысячи лет до нашей эры) вокруг Бисеровского озера. Позже, во времена Докиевской Руси, древние славяне в дремучих лесах строили свои дома, а теперь новые поколения будут жить в современных высотках недалеко от Купавинского озера. Потому, что Купавна за все это время всё равно осталась Купавной – прекрасной и вечной, и, как сказал Алексей Варламов: «Чем дольше люди здесь жили, тем больше понимали, как повезло им поселиться в сем благословенном краю»…

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